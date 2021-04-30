https://news.day.az/world/1338836.html Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили урегулирование на границе
Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили урегулирование на границе
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщается, в пятницу главы двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого "состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран".
"Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.
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