Нью-Йорк полностью снимет коронавирусные ограничения

Город Нью-Йорк (США) намерен полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля.

Об этом заявил мэр города Билл де Блазио в эфире телеканала MSNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы полностью открыть город 1 июля. Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, что в Нью-Йорке будут толпы людей", - сказал он.

Реализация планов зависит от того, поддержит ли их губернатор штата Эндрю Куомо.

Снятие коронавирусных ограничений 1 июля будет носить символический характер, поскольку вскоре после этого, 4 июля, американцы будут праздновать День независимости.