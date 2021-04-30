https://news.day.az/world/1338838.html Нью-Йорк полностью снимет коронавирусные ограничения
Нью-Йорк полностью снимет коронавирусные ограничения
Город Нью-Йорк (США) намерен полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля.
Об этом заявил мэр города Билл де Блазио в эфире телеканала MSNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы полностью открыть город 1 июля. Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, что в Нью-Йорке будут толпы людей", - сказал он.
Реализация планов зависит от того, поддержит ли их губернатор штата Эндрю Куомо.
Снятие коронавирусных ограничений 1 июля будет носить символический характер, поскольку вскоре после этого, 4 июля, американцы будут праздновать День независимости.
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