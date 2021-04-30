https://news.day.az/world/1338840.html В России выпустили вакцину от COVID-19 для животных
В России выпустили вакцину от COVID-19 для животных
В России выпущена первая партия вакцины против коронавируса для животных.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Федеральный центр охраны здоровья животных РФ выпустил первую партию вакцины "Карнивак-Ков" в количестве 17 тысяч доз для профилактики вируса COVID-19 у животных.
По словам советника главы Россельхознадзора Юлии Мелано, первая партия вакцины против коронавируса для животных уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд регионов РФ.
Отметим, что "Карнивак-Ков" является первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса для животных.
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