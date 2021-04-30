Французские фермеры протестуют у Европарламента в Страсбурге против новых правил ЕС

Крупная акция протеста французских фермеров проходит в пятницу в Страсбурге у здания Европейского парламента. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, к зданию Европарламента фермеры прибыли на 1,5 тыс. тракторов и должны начать в ближайшее время митинг. Акция организована двумя отделениями региональных профсоюзов аграриев.

Фермеры протестуют против проходящего в настоящее время в Брюсселе пересмотра параметров единой сельскохозяйственной политики ЕС. Законопроект изучается депутатами Европарламента, а также Советом министров ЕС и Еврокомиссией. Новые правила финансирования сельского хозяйства стран сообщества вступят в силу в 2023 году. Франция должна представить в июне Еврокомиссии свой национальный план в сфере сельского хозяйства в рамках данного обсуждения.

Французские фермеры считают, что изменения в системе единой сельскохозяйственной политики ЕС приведут к значительному сокращению финансовых дотаций для как минимум трети французских хозяйств. Особое возмущение у них вызывает предусмотренное обязательное осуществление фермерами мер по защите экологии и использованию "зеленых технологий", что, по мнению аграриев, приведет лишь к удорожанию продукции и снижению выплат со стороны ЕС и французского государства тем, кто такие меры принимать не будет.