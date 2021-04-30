Генсек Тюркского совета выступил с заявлением в связи с конфликтом на кыргызско-таджикской границе

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев выступил с заявлением в связи с конфликтом на кыргызско-таджикской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте Тюркского совета.

Генеральный секретарь заявил, что напряженность на кыргызско-таджикской границе, повлекшая за собой жертвы с обеих сторон, вызывает глубокую озабоченность: "Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. Выражаем удовлетворение переговорами между министерствами иностранных дел и немедленным введением режима прекращения огня. В священный месяц Рамазан мы должны сделать все возможное, чтобы объединиться и забыть про наши разногласия. Поэтому считаем, что существующие проблемы должны решаться только путем дипломатических переговоров и консультаций в соответствии с духом добрососедских отношений между двумя странами", - отметил Б. Амреев.

Генеральный секретарь Тюркского совета призвал стороны быть внимательными и принимать совместные меры для стабилизации ситуации, избегая действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.

"Мы особо отмечаем вклад кыргызской стороны в восстановление мира. Тюркский Совет продолжит поддерживать тесный контакт с братским Кыргызстаном, который является страной - учредителем организации", - подчеркнул Б.Амреев.