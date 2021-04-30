В Афганистане прогремел мощный взрыв

Около 30 человек погибли и не менее 60 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в административном центре провинции Логар - городе Пули-Алам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Pajhwok.

По имеющимся данным, машина взорвалась рядом со зданием, в котором собрались десятки молодых людей. Они готовились сдавать вступительный экзамен в университет провинции Логар.

Как сообщает телеканал TOLOnews, здание, в котором находились абитуриенты, получило серьезные повреждения. Источники телеканала отмечают, что под завалами могут находиться десятки людей.

До сих пор ни одна из действующих на территории Афганистан экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.