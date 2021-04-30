МИД России вручил ноту послу Евросоюза
Российский МИД вручил послу Евросоюза в Москве Маркусу Эдереру ноту об ответных действиях Кремля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в заявлении ведомства.
"30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС", - говорится в комментарии.
Подчеркивается, что российская сторона проинформировала посла, что рассматривает санкции ЕС как противоречащие международному праву и нарушающие принципы равноправного и уважительного сотрудничества. В МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право и далее реагировать на подобные действия.
Ранее в МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.
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