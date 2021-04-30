МИД России вручил ноту послу Евросоюза

Российский МИД вручил послу Евросоюза в Москве Маркусу Эдереру ноту об ответных действиях Кремля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в заявлении ведомства.

"30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС", - говорится в комментарии.

Подчеркивается, что российская сторона проинформировала посла, что рассматривает санкции ЕС как противоречащие международному праву и нарушающие принципы равноправного и уважительного сотрудничества. В МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право и далее реагировать на подобные действия.

Ранее в МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.