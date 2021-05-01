Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 млн

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 150,11 млн, увеличившись за сутки более чем на 878 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло за 24 часа более чем на 14,5 тыс., превысив 3,15 млн.

По состоянию на 15:41 мск 30 апреля в ВОЗ поступили сведения о 150 110 310 инфицированных коронавирусом и 3 158 792 умерших от осложнений инфекции. Число заразившихся увеличилось на 878 386, летальных исходов - на 14 572.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (402 972), на втором месте - Северная и Южная Америка (223 217), на третьем - Европа (180 677).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 889 171. Далее следуют Индия (18 762 976), Бразилия (14 521 289), Франция (5 505 700), Россия (4 805 288), Турция (4 788 700), Великобритания (4 414 246), Италия (4 009 208), Испания (3 514 942), Германия (3 381 597), Аргентина (2 928 890) и Колумбия (2 824 626).