Пашинян застрял в Казани

- для премьер-министра не нашли один исправный самолет

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности․

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердили в пресс-службе правительства Армении.

В настоящее время проводятся работы над устранением неисправности. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете, отметили в правительстве.

Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.