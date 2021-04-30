https://news.day.az/world/1338892.html Пашинян застрял в Казани - для премьер-министра не нашли один исправный самолет
Пашинян застрял в Казани - для премьер-министра не нашли один исправный самолет
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности․
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердили в пресс-службе правительства Армении.
В настоящее время проводятся работы над устранением неисправности. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете, отметили в правительстве.
Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.
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