В Бразилии обратились к мировому сообществу

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога в пятницу обратился к международному сообществу с просьбой передать крупнейшему государству Южной Америки излишки вакцин от коронавируса. Свою просьбу он озвучил в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вновь обращаемся с призывом к тем, у кого есть дополнительные дозы вакцин, как можно скорее поделиться ими с Бразилией, чтобы мы могли сдержать критическую фазу пандемии и избежать распространения новых разновидностей вируса", - сказал политик. По словам министра, с учетом объема вакцин, запланированного к поставке в страну во втором полугодии, Бразилия сможет полностью привить свое население до конца 2021 года.

Имеющаяся инфраструктура позволяет Бразилии вакцинировать ежедневно порядка 2,2 млн человек, подчеркнул Кейрога. Всего в Минздраве до конца года рассчитывают получить почти 563 млн доз различных вакцин от COVID-19. Население Бразилии составляет более 210 млн человек.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент в ее рамках используются препараты производителей AstraZeneca и Sinovac Biotech. Свыше 13,2 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще 28,6 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 77 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 14,6 млн человек). По числу летальных исходов (более 400 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.