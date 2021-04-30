Иран представил свой первый спрей для борьбы с коронавирусом в больнице Масих Данешвари на северо-востоке Тегерана, передает Day.Az со ссылкой на Iran.ru.

На церемонии, состоявшейся в четверг, присутствовали руководитель больницы Масих Данешвари Али Акбар Велаяти, руководитель штаб-квартиры по управлению операциями против коронавируса в Тегеране Алиреза Зали и заместитель штаб-квартиры по развитию технологических инноваций и коммерциализации Пейман Салехи.

Велаяти сказал на церемонии, что спрей будет массово производиться и распространяться в ближайшее время.

Зали рассказал, что вещество следует распылить на маску или одежду, тогда оно сможет распознать вирус и деактивировать его.