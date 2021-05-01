https://news.day.az/world/1338908.html США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии
США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии
Администрация США с 4 мая вводит ограничения на въезд в страну для прибывающих из Индии в связи с распространением там новых штаммов коронавируса.
Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация [США] немедленно ограничит поездки из Индии <...> в свете огромного количества зарегистрированных там случаев заражения коронавирусом и [появления] множества штаммов, циркулирующих в Индии", - говорится в сообщении.
Как уточняется в заявлении, новые правила вступят в силу во вторник.
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