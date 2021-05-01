В Индии за сутки зафиксировали более 400 тысяч инфицированных

Индийские медики зарегистрировали за минувшие 24 часа 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом, что с начала апреля является восьмым мировым антирекордом по показателю суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в субботу, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Минздрава, число летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло за сутки на 3 523, до 211 853.

В Индии в последнее время рост числа инфицированных на 1 млн фиксируется каждые три дня. 23 апреля Минздрав сообщил, что число заболевших превысило 16 млн, 26 апреля медики выявили свыше 17 млн заразившихся, 29 апреля власти проинформировали о более чем 18 млн больных ковидом.