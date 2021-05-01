https://news.day.az/world/1338916.html В Израиле на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
В Израиле на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Bazan в пятницу вечером в городе Хайфа на севере Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета The Jerusalem Post.
Согласно информации министерства охраны окружающей среды, возгорание на заводе произошло в результате повреждения труб. Пожарно-спасательным бригадам удалось локализовать пламя.
Сообщается, что завод приостановил работу. Данные о пострадавших не приводятся.
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