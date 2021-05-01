В Израиле на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Bazan в пятницу вечером в городе Хайфа на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета The Jerusalem Post.

Согласно информации министерства охраны окружающей среды, возгорание на заводе произошло в результате повреждения труб. Пожарно-спасательным бригадам удалось локализовать пламя.

Сообщается, что завод приостановил работу. Данные о пострадавших не приводятся.