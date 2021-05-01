ЕС и Великобритания окончательно завершили Brexit

Евросоюз (ЕС) и Великобритания окончательно завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). В 00:00 с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и Евросоюзом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера", - заявил в этой связи Совет ЕС.

Ранее на этой неделе Европарламент (ЕП) проголосовал в поддержку этого документа на пленарной сессии в Брюсселе, а 29 апреля документ ратифицировал Совет ЕС.