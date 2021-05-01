В Турции одобрили применение вакцины «Спутник-V»

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение вакцины "Спутник-V" на территории страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение вакцины "Спутник-V". Российская "Спутник-V" станет третьей вакциной, применяемой на территории Турции", - сказал Коджа.