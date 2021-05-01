В инциденте на горе Мерон в Израиле погибли четыре гражданина США

По меньшей мере четыре американских гражданина погибли в трагическом инциденте на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телекомпании ABC сообщили в генеральном консульстве Израиля в Нью-Йорке.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона "работает над сообщениями о том, что граждане США могли погибнуть или пострадать" в этой трагедии. При этом ни он, ни Госдепартамент не уточняли, о каком числе американцев может идти речь.

В результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали. Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката 29 апреля по поздний вечер 30 апреля.

В Израиле 2 мая объявлено днем национального траура в связи с трагедией, произошедшей на горе Мерон.