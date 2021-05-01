В Индии 18 человек с коронавирусом погибли при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат погибли 18 больных.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство PTI.

Ранее местная полиция сообщала о 12 погибших. Возгорание началось в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания. Огонь, вспыхнувший в больнице для пациентов с COVID-19 в ночь на субботу, уже удалось потушить.

По последним данным, которые передает агентство, в четырехэтажной больнице для заразившихся коронавирусом находились около 50 пациентов. По словам полиции, их спасли жители и пожарные.

"Согласно информации на 6.30, число погибших в результате трагедии составило 18. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших", - сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.

По его словам, 12 пациентов отделения для больных COVID-19 погибли из-за пожара и образовавшегося дыма. Пока неясно, умерли ли оставшиеся шесть человек также в этой больнице или при переводе в другие больницы.