В марте от коронавируса умерли 15 тысяч россиян

Коронавирусная инфекция в марте этого года стала основной причиной смерти 15 тыс. человек в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом следует из официальных данных Росстата.

"Число смертей от COVID-19 в марте уменьшилось по сравнению с февралем 2021 года. Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19", - заявили в ведомстве.

Коронавирус как основную причину смерти зафиксировали в марте в 15 003 случаях.

"COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

В марте 2021 года зафиксировано 2 454 таких случаев", - добавили в организации.

Вирус был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (1 401 смерть).

Уточняется, что заболевание COVID-19 было сопутствующим, но никаким образом не повлияло на наступление смерти (4 857 данных случаев).