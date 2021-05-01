В Кыргызстане объявили траур по погибшим в конфликте на границе

Траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном объявлен в Кыргызстане 1-2 мая, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в КР", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в дни траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.