Таджикские военные открыли огонь по жилым домам

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в кыргызском селе Арка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Жители села были ранее эвакуированы", - сказал представитель пресс-службы ведомства.