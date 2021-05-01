https://news.day.az/world/1338972.html Таджикские военные открыли огонь по жилым домам - Пограничная служба Кыргызстана
Таджикские военные открыли огонь по жилым домам - Пограничная служба Кыргызстана
Пограничная служба Кыргызстана заявила, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в кыргызском селе Арка.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Жители села были ранее эвакуированы", - сказал представитель пресс-службы ведомства.
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