В России за последние сутки COVID-19 заразились 9270 человек

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 9270 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 814 558.

За последние сутки от коронавируса умерли 392 человека. Число умерших от коронавируса достигло 110 520.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.