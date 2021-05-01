https://news.day.az/world/1338980.html В России за последние сутки COVID-19 заразились 9270 человек
В России за последние сутки COVID-19 заразились 9270 человек
В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 9270 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 814 558.
За последние сутки от коронавируса умерли 392 человека. Число умерших от коронавируса достигло 110 520.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.
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