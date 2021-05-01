В Японии произошло сильное землетрясение

На северо-востоке Японии в районе префектуры Мияги зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров, данных о разрушениях и жертвах нет, метеорологи опровергли угрозу цунами.

В канцелярии премьер-министра Японии Ёсихэде Суги создан экстренный штаб, который рекомендовал железнодорожным компаниям временно прекратить движение поездов для профилактического осмотра в целях безопасности.

Подземные толчки ощущались сравнительно долго - на протяжении около 30 секунд. Специалисты, работающие на аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщают, что нештатных ситуаций на станции не зарегистрировано.

Толчки ощущались в 16 префектурах страны. Это уже второе за месяц землетрясение в этом регионе, в марте 2021 года также произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, что спровоцировало обрушения на АЭС "Онагава".