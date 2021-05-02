В Португалии рекомендовали использовать вакцину Janssen для лиц старше 50 лет

Главное управление здравоохранения Португалии рекомендовало использовать вакцину от коронавируса производства компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - для иммунизации жителей старше 50 лет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте учреждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день в Португалии рекомендуется применять вакцину против COVID-19 Janssen для [иммунизации] лиц в возрасте 50 лет и старше. Текущие исследования и данные, которые все еще анализируются Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), могут привести к пересмотру этой рекомендации в любое время", - отмечается в сообщении.

При этом, как указывает агентство Луза, вакцинация населения препаратом Janssen начнется уже в ближайшие дни. "Принимая во внимание тот факт, что главное управление здравоохранения уже опубликовало рекомендации относительно применения вакцины и в некоторых центрах вакцинации она уже имеется в наличии, ожидается, что введение препарата начнется в эти выходные или в начале следующей недели", - приводит агентство слова источника из органа здравоохранения.