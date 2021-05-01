Кыргызстан эвакуировал более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

Более 27 тысяч граждан Кыргызстана эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.

"В Баткенской области эвакуированы 27 358 человек", - заявила она.

По словам замминистра, с ними работают психологи. Также им бесплатно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.