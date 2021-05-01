Грузия вернула в Россию военный груз, предназначенный для Армении

Грузия так и не пропустила грузовики из России с порядка 4 тысячами бронежилетов для Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, груз возвращен обратно в РФ.

По словам водителей грузовиков, грузинские пограничники еще 28 марта изъяли документы водителей и самого груза. В качестве объяснения было заявлено, что груз входит в категорию "товаров особого назначения", для пропуска которого необходимо разрешение Минобороны страны.

Напомним, что 2 фуры с бронежилетами, направлявшиеся из России в Армению, около месяца находились на КПП "Верхний Ларс".