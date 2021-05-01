https://news.day.az/world/1339025.html Грузия вернула в Россию военный груз, предназначенный для Армении
Грузия вернула в Россию военный груз, предназначенный для Армении
Грузия так и не пропустила грузовики из России с порядка 4 тысячами бронежилетов для Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, груз возвращен обратно в РФ.
По словам водителей грузовиков, грузинские пограничники еще 28 марта изъяли документы водителей и самого груза. В качестве объяснения было заявлено, что груз входит в категорию "товаров особого назначения", для пропуска которого необходимо разрешение Минобороны страны.
Напомним, что 2 фуры с бронежилетами, направлявшиеся из России в Армению, около месяца находились на КПП "Верхний Ларс".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре