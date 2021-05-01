Киргизия и Таджикистан начали переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы

Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана начали в субботу переговоры по вопросам проведения демаркации и делимитации общего участка границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Баткенской области Киргизской Республики начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении. Делегации сторон на встрече возглавляют руководители госкомитетов нацбезопасности Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

"В ходе переговоров стороны обсудят сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе", - отмечается в сообщении.