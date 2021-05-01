В Индию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла в субботу в Индию. Препарат доставлен в аэропорт города Хайдарабад, отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций, который курирует этот проект, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.