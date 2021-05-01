Рейтинг блока Пашиняна резко снизился

Рейтинг блока премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" снизился на 4,5 процента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в исследовании Gallup International Association.

Как отмечается в исследовании, 27,2 процента опрошенных поддержали блок Пашиняна по сравнению с 31,7 процента респондентов в конце марта.

Исследование было проведено в Армении в период с 23 по 27 апреля 2021 года посредством телефонного опроса 1 003 респондентов.