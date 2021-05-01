В Лионе полиция жестко задерживает и разгоняет "желтые жилеты"

Во французском Лионе полиция начала задержания участников движения "желтые жилеты", которые вышли на первомайскую демонстрацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, массовые демонстрации по случаю Дня международной солидарности трудящихся проходят в крупных французских городах. При этом власти страны не отменяли ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

К членам профсоюзов внезапно решили присоединиться "желтые жилеты", обещали занять центральные площади городов. В МВД Франции отмечали, что действия могут вызвать столкновения с полицией.