https://news.day.az/world/1339051.html В Лионе полиция жестко задерживает и разгоняет "желтые жилеты" - ВИДЕО
В Лионе полиция жестко задерживает и разгоняет "желтые жилеты" - ВИДЕО
Во французском Лионе полиция начала задержания участников движения "желтые жилеты", которые вышли на первомайскую демонстрацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, массовые демонстрации по случаю Дня международной солидарности трудящихся проходят в крупных французских городах. При этом власти страны не отменяли ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
К членам профсоюзов внезапно решили присоединиться "желтые жилеты", обещали занять центральные площади городов. В МВД Франции отмечали, что действия могут вызвать столкновения с полицией.
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