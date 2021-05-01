Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении военных действий на границе

Руководители государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов в ходе состоявшихся в субботу в Баткенской области на киргизской территории переговоров достигли соглашения о полном прекращении огня на границе двух государств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом со ссылкой на Ташиева сообщило киргизское информагентство АКИpress.

"Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск", - сказал он.

Стороны начали совместный осмотр имеющихся на границе сил.