https://news.day.az/world/1339057.html Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении военных действий на границе
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении военных действий на границе
Руководители государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов в ходе состоявшихся в субботу в Баткенской области на киргизской территории переговоров достигли соглашения о полном прекращении огня на границе двух государств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом со ссылкой на Ташиева сообщило киргизское информагентство АКИpress.
"Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск", - сказал он.
Стороны начали совместный осмотр имеющихся на границе сил.
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