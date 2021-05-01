Посол России вызван в МИД Швеции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вызов посла связан с санкциями Москвы в отношении европейских чиновников.

Ранее Россия ввела ответные санкции против Евросоюза.

В том числе под санкции попала Оса Скотт - глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция.