https://news.day.az/world/1339069.html Посол России вызван в МИД Швеции
Посол России вызван в МИД Швеции
Посол России вызван в МИД Швеции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что вызов посла связан с санкциями Москвы в отношении европейских чиновников.
Ранее Россия ввела ответные санкции против Евросоюза.
В том числе под санкции попала Оса Скотт - глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция.
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