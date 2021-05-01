https://news.day.az/world/1339071.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 72 тысячи
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 72 тысячи
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 332 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 72 090.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 17 080 человек, общее число инфицированных достигло 2 516 157.
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