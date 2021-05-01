Число умерших от коронавируса в Иране превысило 72 тысячи

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 332 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 72 090.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 17 080 человек, общее число инфицированных достигло 2 516 157.