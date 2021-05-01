В Китае из-за урагана погибли 11 человек
По меньше мере 11 человек погибли в результате обрушившегося урагана на китайский город Наньтун в провинции Цзянсу. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что еще 102 человека пострадали. Сильный шторм начался в городе в пятницу, 30 апреля.
По официальным данным, тела погибших были найдены в реке Янцзы, кто-то пострадал от падающих деревьев и электрических столбов.
Еще 11 человек во время стихии оказались в перевернувшейся рыбацкой лодке, двоих из них удалось спасти, девять - считаются пропавшими без вести.
Местные СМИ также сообщают, что шторм и град повредили несколько зданий, а также сдвинули пассажирский самолет, припаркованный на взлетно-посадочной полосе городского аэропорта.
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