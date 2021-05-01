ОБСЕ предложила помощь Таджикистану и Киргизии в разрешении конфликта

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в беседе с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином предложила помощь в разрешении конфликта на границе с Киргизией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глава МИД Таджикистана проинформировал собеседника о недавних инцидентах на границе с Киргизией и результатах переговоров между двумя странами на всех уровнях по стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, во время которых договорились создать комиссию, которая будет заниматься ревизией военной техники на границе.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская - спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.