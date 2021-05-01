Число погибших в ходе конфликта с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 34

Число жителей Киргизии, погибших во время вооруженного конфликта на границе республики с Таджикистаном, возросло до 34. Об этом сообщило в субботу киргизское министерство здравоохранения и социального развития, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По последним данным, общее количество пострадавших составляет 173 человека, из них 34 человека погибли", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявляли о 33 погибших.

По информации министерства, среди 173 пострадавших - 31 военный, один медработник и 131 гражданский. "По 10 пострадавшим данные уточняется", - добавили в Минздраве.