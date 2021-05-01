Названа причина начала конфликта Киргизии с Таджикистаном

МВД Киргизии заявило, что конфликт между Киргизией и Таджикистаном начался после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением.

"Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны. В ходе переговоров представителями правоохранительных органов, силовых структур и местной администрации двух республик конфликт был урегулирован", - сообщают в киргизском ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28 апреля в районе водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между местными жителями Таджикистана и Кыргызстана, который затем перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими обеих стран.

Местные жители потребовали демонтировать камеры. Однако, как отмечают в МВД, "собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись демонтировать, начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей". В результате стрельбы пострадали гражданские лица с киргизской стороны.

В тот же день, 29 апреля, стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.

30 апреля сообщалось, что в Киргизии погиб 31 человек, пострадали - 154. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, известно также о 110 раненых.