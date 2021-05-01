Митингующие в Вене набросились на полицейских

Антифашисты собрались на митинг в парке имени Зигмунда Фрейда. Демонстранты скандировали лозунги и вели себя достаточно агрессивно.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.Ru, за всем этим наблюдало большое количество правоохранителей.

В какой-то момент митинг перерос в столкновение с полицией. Антифашисты принялись бросать в правоохранителей бутылки и другие предметы из-за того, что последние начали оттеснять участников акции. В результате полиция применила слезоточивый газ.

Помимо этого, стало известно, что в Вене на 1 мая было запланировано 20 акций.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Стокгольма разогнали демонстрацию против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Правоохранители поговорили с организатором акции и выяснили, что на демонстрации собрались более восьми человек, что не допускается в связи с коронавирусными ограничениями. Тогда полицейские попросили митингующих разойтись, но "диалог не увенчался успехом".