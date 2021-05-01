На манифестации в Париже полиция применила водометы

Столкновения на первомайской манифестации в Париже возобновились, полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, первомайская демонстрация в Париже стартовала после 14:00 (15:00 мск) с площади Республики. В шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов". Началось шествие мирно, однако демонстранты начали кидать в полицейских камни, петарды и фейерверки, правоохранители применили слезоточивый газ. Радикально настроенные хулиганы Black block, примкнувшие к первомайской манифестации, громили банки и били стекла остановок, вспыхнули столкновения, шествие на некоторое время оказалось заблокировано. Спустя два-три часа после начала манифестации беспорядки начали стихать, когда демонстранты дошли до конечной точки маршрута - площади Нации, однако после 18:00 по местному времени (20:00 Баку) вспыхнули с новой силой.

Сначала столкновения начались между антифашистами и представителями Всеобщей конфедерации труда (CGT), полиция не вмешивалась. Затем толпа радикалов вновь стала провоцировать стражей порядка, забрасывая их камнями и петардами, после чего полиция начала жестко оттеснять их. Для разгона агрессивно настроенных участников правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Как сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, в ходе манифестации задержаны 34 человека.

По данным Всеобщей конфедерации труда, в манифестациях во всей Франции приняли участие 150 тысяч человек, в Париже - 25 тысяч.

При этом, как сообщает министерство внутренних дел Франции, 106 тысяч участвовали в первомайских демонстрациях по всей стране, 17 тысяч - в Париже.