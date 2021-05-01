https://news.day.az/world/1339102.html В Турине демонстрация переросла в столкновения с полицией - ФОТО - ВИДЕО
В Турине демонстрация переросла в столкновения с полицией - ФОТО - ВИДЕО
В Турине демонстрация в честь Дня труда переросла в столкновения с полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Силовики разогнали толпу, которая собралась на площади Витторио Венето. Демонстранты пришли с плакатами, посвящёнными "кризису здравоохранения, медицины и социальной политики".
Они также установили деревянную гильотину, на которой "обезглавливали" чучела, изображающие разных политиков, в том числе председателя Совета министров Марио Драги.
Сообщается, что среди демонстрантов были и анархисты.
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