Полиция применила слезоточивый газ на столкновениях в Париже

Столкновения между полицией и манифестантами произошли на первомайской демонстрации в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, шествие началось днем на площади Республики. В нем приняли участие представители профсоюзных и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Сначала все проходило мирно, но затем демонстранты начали кидать в полицейских камни, петарды и фейерверки, силовики в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Радикально настроенные хулиганы Black block, примкнувшие к манифестации, громили банки и били стекла остановок. Вспыхнули столкновения, шествие на некоторое время оказалось заблокировано. Затем беспорядки начали стихать.

Когда демонстранты дошли до конечной точки маршрута площади Наций, стычки возобновились с новой силой.

По информации министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, задержаны 34 человека. Трое полицейских пострадали.