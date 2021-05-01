В Берлине начались жесткие задержания демонстрантов
Демонстранты в Берлине бросают в полицейских камни и бутылки.
"После того, как часть демонстрантов были выведены силами полиции из колонны из-за нарушения санитарных требований, большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками", - заявила полиция, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Также были взорваны несколько петард, подожжены мусорные баки и деревянные палеты, полиция пытается восстановить порядок на месте проведения акции.
Полиция начала жесткие задержания на демонстрации в Берлине после того, как силовиков забросали камнями и бутылками, сообщила пресс-служба ведомства.
"Наши коллеги решительно пресекают удары, бросание камнями и бутылками, поджоги и пересечение ограждений и задерживают нарушителей, в том числе с помощью спецсредств", - говорится в сообщении в Twitter.
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