В Берлине начались жесткие задержания демонстрантов

Демонстранты в Берлине бросают в полицейских камни и бутылки.

"После того, как часть демонстрантов были выведены силами полиции из колонны из-за нарушения санитарных требований, большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками", - заявила полиция, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также были взорваны несколько петард, подожжены мусорные баки и деревянные палеты, полиция пытается восстановить порядок на месте проведения акции.

Полиция начала жесткие задержания на демонстрации в Берлине после того, как силовиков забросали камнями и бутылками, сообщила пресс-служба ведомства.

"Наши коллеги решительно пресекают удары, бросание камнями и бутылками, поджоги и пересечение ограждений и задерживают нарушителей, в том числе с помощью спецсредств", - говорится в сообщении в Twitter.