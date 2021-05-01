В Цюрихе полиция применила резиновые пули на демонстрации

Полицейские в Цюрихе в ходе разгона несогласованной акции применили резиновые пули против ее участников, сообщила городская полиция, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в субботу утром в Цюрихе было проведено семь согласованных демонстраций по случаю Дня труда. Однако во второй половине дня одну из площадей города заняли несколько сотен демонстрантов, которые затем двинулись в разные районы Цюриха. Сообщается, что полиция пресекла все шествия.

"В ходе несанкционированных демонстраций была взорвана пиротехника, в городскую полицию были брошены бутылки. Имело место кратковременное применение резиновых пуль", - говорится в сообщении.

По данным полиции, троих участников акции задержали, информации о пострадавших или материальном ущербе пока нет.