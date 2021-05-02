Турция готова оказать Кыргызстану гумпомощь и восстановить инфраструктуру

1 мая 2021 года, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в начале беседы М.Чавушоглу выразил соболезнования народу Кыргызстана и отметил что с горечью и глубокой скорбью воспринял весть о скончавшихся и раненных гражданах в событиях, произошедших на кыргызско-таджикской границе 28-29 апреля 2021 года. Вместе с тем, сообщил о приветствии турецкой стороны достигнутых договорённостей по стабилизации ситуации и предпринимаемым сторонами мерам по недопущению дальнейшей эскалации напряженности.

Казакбаев поблагодарив собеседника за теплые слова отметил, что 30 апреля кыргызская и таджикская стороны, согласно достигнутым договорённостям президента Кыргызстана С.Жапарова с главой государства Таджикистана Э.Рахмоном, а также телефонных переговоров глав внешнеполитических ведомств, пришли к обоюдному согласию по прекращению боевых действий и отводу войск и военной техники с приграничных участков. Проинформировал о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.

М.Чавушоглу отметил решимость турецкой стороны в оказании медицинской и гуманитарной помощи пострадавшим, а также выразил готовность Турции ко всемерному содействию в социально-экономическом и инфраструктурном восстановлении затронутого конфликтом региона Кыргызстана.