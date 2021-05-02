В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 81 тыс. человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 81 302 человека, общее число выздоровевших достигло 4 405 199.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 849 408, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 28 817 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 373 человека, общее число жертв заболевания достигло 40 504.