https://news.day.az/world/1339116.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 81 тыс. человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 81 тыс. человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 81 302 человека, общее число выздоровевших достигло 4 405 199.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 849 408, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 28 817 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 373 человека, общее число жертв заболевания достигло 40 504.
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