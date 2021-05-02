В Берлине радикалы забросали бутылками полицию

Участники первомайского шествия в Берлине забросали полицейских бутылками, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила - были без масок и не соблюдали дистанцию.

Примерно через полчаса в толпе кто-то зажег дымовую шашку и в полицейских полетели бутылки. После этого радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и электросамокаты и подожгли их. На протяжении 10 минут после этого полицию продолжали забрасывать бутылками, радикалы также сваливали в огонь мусорные баки. Это сопровождалось стычками с сотрудниками правоохранительных органов и задержаниями.

Позже полиция разогнала радикалов, проводятся задержания. Шествие продлилось чуть больше часа. Толпа рассеялась, сотрудники правоохранительных органов перекрывают некоторые улицы, ситуация нормализовалась.

В акции участвовали до 8 тыс. человек. Безопасность обеспечивают более 5 тыс. полицейских.