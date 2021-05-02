Эпидемиолог рассказала, когда в России будут нулевые показатели по COVID-19

Нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 не получится достичь до момента, пока популяционный иммунитет к коронавирусу не достигнет 60-70%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную, передает Day.Az.

"Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%", - уточнила Пшеничная.

По ее словам, приблизиться к нулевым показателям по заражению коронавирусной инфекцией получится, когда сформируется иммунная прослойка в России.

РФ стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат от COVID-19. Вакцину разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название "Спутник V".

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявляли о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Этому способствовало соблюдение защитных мер, широкая кампания по вакцинации и наличие у части россиян антител после болезни.