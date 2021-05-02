В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 394 человека

За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 394 человека.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что общее число умерших от коронавируса достигло 72 484 человек.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 18 698 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 534 855 человек. Состояние 5443 заболевших оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 1 988 165 человек, проведено свыше 16,1 миллиона тестов на COVID-19.

В целом граждане Ирана получили до настоящего времени 1,17 миллиона доз вакцины от коронавируса.