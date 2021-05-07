Мужчина отогнал горящее авто, спасая машины на стоянке в Британии

Водитель иномарки прыгнул в горящую машину, чтобы отогнать ее с парковки у супермаркета, прежде чем автомобиль оказался полностью объят пламенем.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на парковке возле супермаркета Tesco в городе Плимут на юго-востоке Англии, передает Metro. Другие покупатели, которые стали очевидцами произошедшего, признались, что их шокировал поступок 31-летнего мужчины, который спас от возможного возгорания другие автомобили. Сообразительный водитель решил отогнать машину чуть подальше от магазина, когда заметил черный дым, идущий из-под приборной панели.

"Я был прямо у входа в Tesco, и вокруг меня было много других машин - я просто инстинктивно знал, что должен уйти с дороги", - передает издание слова владельца авто.

В Сети появились кадры, на которых видно, как густой дым от горящего Ford Focus поднимается в небо.

Заметить, что вблизи магазина произошел пожар, можно было еще на подъезде. Машина полностью охвачена огнем. К ней подъехали пожарные, чтобы ликвидировать возгорание. Огонь был потушен в течение нескольких минут. Как предположил водитель, инцидент мог произойти из-за короткого замыкания.

По словам мужчины, в результате случившегося он получил "относительно небольшие ожоги лица", кроме того, у него обгорела бровь.