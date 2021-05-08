https://news.day.az/world/1341103.html Грузия получит дополнительно 500 тыс. доз китайской вакцины
Грузия получит дополнительно 500 тыс. доз китайской вакцины
Грузия получит дополнительно 500 тыс. доз вакцины Sinopharm из Китая в июне.
Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, ведутся переговоры между правительствами Грузии и Китая.
Отметим, согласно информации Минздрава Грузии, страна получит дополнительно 100 тысяч доз вакцины Sinopharm через Международный комитет Красного Креста. Первая партия вакцины Sinopharm в Грузии в количестве 100 тыс. доз была получена 3 апреля. Применение вакцины началось 4 мая.
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